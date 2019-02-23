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10:25

СПЧ обратился в МВД и Генпрокуратуру после срыва показа "Праздника" активистами SERB

Президентский Совет по правам человека направил обращение руководителю МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить инцидент, в результате которого был сорван показ фильма "Праздник" в московском центре "Мемориала".

"Совет обеспокоен тем, что данный случай подчеркивает устойчивую негативную тенденцию, сложившуюся в России в последние годы, когда ряд группировок, прикрываясь псевдопатриотической риторикой, проводят безнаказанные публичные акции, унижая мастеров искусства, оскверняя плоды их творческого труда", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте СПЧ.

На фоне этого события, отмечают в Совете, правоохранителям необходимо сосредоточиться на борьбе с подобного рода противоправными и экстремистскими деяниями "псевдопатриотических" акционистов.

Напомним, 20 февраля злоумышленники предприняли попытку сорвать показ кинокартины "Праздник" в "Мемориале". Среди провокаторов были активисты движения SERB. Они пришли уже после начала мероприятия и начали скандалить, поэтому организаторы вынужденно прекратили сеанс и вызвали полицию. Правоохранители, между тем, провокаторов не задержали, ограничившись лишь беседой.

Кинокартина рассказывает о том, как привилегированная советская семья отмечает Новый год в блокадном Ленинграде 1941 – 1942 годов, испытывая при этом хозяйственно-бытовые сложности анекдотического характера. В съемках приняли участие актеры Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

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16:48    
фашисты - "серб" беснуются не зря - рыльцев пушку - узнали себя... одни были сталинскими вертухаями, а другие жрали шоколадки в блокадном ленинградае... а интеллигентикам хватит распускать сопли - нанимайте мордоворотов для охраны выставок... и фашисты нос не сунут, когда пару раз им его сломают...

16:46    
12-56,  13-05
Правильно, Гоша! И интеллигентики, и законники в этой ситуации выглядят жалко, а гопота видит поощрение и рулит.

16:44    
в цивилизованных демократических странах этих фашиствующих ублюдков с лугандона давно бы проучили, типа - "серБом" по яйцам"... надо их отследить, отловить, замотать в скотч и переправить на украину... в коробке из под яиц... бездействие путинских законников лишь еще раз подтверждает "нужность" режиму неофашистов с лугандона для запугивания демократических сил...

15:53    
15:04 - русофоб.

15:04    
12-35
Долго же изменялось ваше мнение. Давно ясно, что это за компания. Давно она ведёт свою разрушительную работу и уже воспитала подонков антироссийского толка вроде 12.56 и 13.05.

13:05    
"законники" без яиц... "вежливые ментяры" ограничились "беседой" с гопотой, вместо того чтобы заковать их в наручники, посадить в кутузку суток на 15 или оштрафовать тысяч на 100, как во всех демократических цивилизованных странах... зато когда разгоняют протестные акции - "№законники" дубасят по всех подряд черепам, а царапину от старушки выдают за "перелом" или за "травму несовместимую с жизнью"... чем и страшен путинизм - тем, что он смыкается с гопотой и фашиствующими ублюдками при прямом бездействии, а то и поощрении так называемых "законников"...

12:56    
"интеллигентикам" надо не скулить и впустую жаловаться - туда, где наоборот потирают руки, что их дубасят и сознательно бездействуют, а самим действовать по принципу - "око за око"... набрать за хорошие бабки охрану на свои мероприятия, типа мордоворотов с битами, чтобы в случае провокаций и нарущений "закона" - "отымели во все щели, прекрасных и молодых Петрунько, Тарасевича и Брумеля"... один раз переломают ноги Петрунько, Тарасевичу и Брумелю - в случае нарушений "закона" - те на костыльках уже мало что смогут набедокурить... и, главное всё будет по закону - не [цензура]игать и ноги будут целы... эта лугандоновская гопота слишком обнаглела и безнаказна, а пора бы и каски носить...

12:35    
Разве к СПЧ не относятся их же слова?
ЦИТИРУЮ:
"что ряд группировок, прикрываясь псевдопатриотической риторикой, проводят безнаказанные публичные акции, унижая мастеров искусства, оскверняя плоды их творческого труда"???
По ХРИСТИАНСКИ грех  оскор[цензура]ть память умерших! Устроили пляски на костях!!!
Мнение об СПЧ изменилось кардинально. Потому что в СПЧ  пролезли моральные УРОДЫ, защищающие права таких же УРОДОВ.

11:36    
10:28 Чтоб они тебя отымели во все щели, прекрасные и молодые Петрунько, Тарасевич и Брумель.

10:28    
"Сербы"-браво! Настоящие патриоты и защитники России! Побольше бы таких прекрасных молодых ребят...

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