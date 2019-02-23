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11:00

Петербуржец грозился заминировать 500 школ, если ему не дадут побеседовать с Бегловым

Минувшей ночью, около половины четвертого утра, житель Петербурга, позвонив в службу "112", известил, что заминирует 500 школ, если ему лично не перезвонит врио градоначальника Александр Беглов, передает 78.ru.

Однако на вопрос о цели беседы с Бегловым злоумышленник ответить не смог. Дело передано в руки правоохранителей.

Напомним также, уже неделю Петербург волнуют поступающие сообщения о лжеминировании зданий. Чаще всего речь идет о торговых комплексах, популярных сетях общественного питания и социальных учреждениях. На шестой день угроз авторы сообщений начали слать письма от имени экс-президента США Барака Обамы, хотя до этого автором "террористического" послания являлся "Владимир Путин". Текст письма идентичен: "минёры" угрожают, что в здании якобы заложена бомба, которую невозможно обнаружить, напоминают о ст. 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении) и требуют от организаций по 500 тысяч рублей за исключение электронного адреса из рассылки.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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