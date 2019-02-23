СМИ: От имени "ФСБ" было заминировано здание петербургского ФСБ

Минувшим днем, 22 февраля, с утра была парализована работа более петербургских 150 учреждений, передает "Фонтанка". И вновь письма о минировании приходили от имени "Владимира Путина" и "Барака Обамы".

"Террористическое" послание получили даже в управлении ФСБ по Северной столице. Примечательно, но письмо с угрозой пришло от адресата с аббревиатурой службы безопасности. Впрочем, сотрудники ведомства, прочтя "опасное" сообщение, эвакуироваться не стали.

Всего письма, содержащие в себе известие о якобы заложенной бомбе, накануне получили 511 объектов. В осмотре помещений были задействованы более 700 оперативников.

Уже неделю Петербург волнуют поступающие сообщения о лжеминировании зданий. Чаще всего речь идет о торговых комплексах, популярных сетях общественного питания и социальных учреждениях. На шестой день угроз авторы сообщений начали слать письма от имени экс-президента США Барака Обамы, хотя до этого автором "террористического" послания являлся "Владимир Путин". Текст письма идентичен: "минёры" угрожают, что в здании якобы заложена бомба, которую невозможно обнаружить, напоминают о ст. 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении) и требуют от организаций по 500 тысяч рублей за исключение электронного адреса из рассылки.