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12:40

Шнуров в стихах вспомнил павших в Афгане молодых защитников Отечества

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров сегодня, 23 февраля, в день, когда россияне поздравляют с профессиональным праздником всех служивших мужчин, в стихах вспомнил молодых воинов, погибших, защищая Отечество, в Афганской войне. Текст музыкант традиционно опубликовал у себя в Instagram.

В зачине лирического послания Шнуров вкратце описал переломное время 90-х годов - через несколько лет после окончания боевых действий:

"Менялись деньги, принципы, границы.

И лозунг этот, - никогда не лги, 

Вдруг устарел, но часто говорился. 

Шли в армию ребята за долги 

Той Родине. Она непостоянством 

Своим спешила удивить народ".

Памятуя времена, когда последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев пытался вывести Россию из "застоя", Шнуров напомнил, что даже несмотря на все старания "последнего вождя СССР", страна пребывала в упадке, а затяжная война с Афганистаном стала практически последней народного терпения, вылившегося в Августовский путч 1991 года.

"Но приходилось умирать ребятам 

Из маленьких российских городов. 

Призвали в восемьдесят их девятом. 

За них я выпью, это сто пудов", - заключил послание лидер "Ленинграда".

Напомним, 15 февраля 2019 года отмечалась 30-летняя годовщина вывода советских войск из Афганистана.

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16:35    
14-57  В советское время, если бы этот "певец" вышел на сцену, то после первой же песни сел бы на 15 суток за мат в публичном месте. А теперь он "блистает" среди низкопробной хамской публики, знающей только лексикон подворотни вроде 15,15. Новое поколение, однако ! Наше будущее ! И американских ракет не надо, потому что такие типы и молоток не умеют держать.

15:15    
14:57 Твоим языком, тролль поганый, только ж... лизать.

14:58   Василь   asa151@ya.ru
Армия-это такая же профессия ка и все. Не хуже и не лучше. Работа такая.

14:57    
Похабнику и позору славного города  Ленинграда не стоит трогать своим грязным языком святые для многих вещи.

13:53   Жена фронтового лётчика и мать военного лётчика, сочинская поэтесса Валентина Григорьевна Саакова:   "В каждом городе, посёлке, селе и деревне есть своя площадь памяти, мимо которой не пройдёшь,..."
Памяти павших защитников Отечества посвятил свои музыкально-поэтические произведения бывший руководитель матросских ансамблей "Волна" и "Ладожане", лауреат Всесоюзного фестиваля народного творчества, поэт, композитор и журналист, старший офицер ВМФ России Геннадий Георгиевич Шапошников, в прошлом, лучший дивизионный штурман советского флота, отличник погранвойск КГБ СССР и военкор ИТАР-ТАСС, а ныне, ветеран В/ч 45618 Лен.ВМБ Балт.флота. В числе его песен и песен-баллад: "ПОМНИ ВОЙНУ!" (Слова М. Петрова, музыка Г. Шапошникова), "ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ" (Слова В. Сааковой, музыка Г. Шапошникова), "КРАСНОФЛОТЦЫ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ" (Слова и музыка Г. Шапошникова), "НАШЕ ЗНАМЯ" (Слова Г. Шапошникова,...

13:29    
В 1989 первый призыв был в мае, а войска вывели в феврале. Шнурову не мешало бы историю СССР подучить.

12:47    
Слава героям-советским воинам, защитившим в 80-е в Афганистане наше Отечество от исламских террористов!

12:47    
СПАСИБО, Серега!

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