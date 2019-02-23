Невзоров: От сожженных вместо верблюдов российских чиновников толку было бы больше

Публицист Александр Невзоров предположил, что толку от сожженных "во имя патриотизма" российских чиновников было бы больше, нежели чем от забитых и после преданных огню верблюдов, которых бурятские "неошаманы" убили, преследуя обозначенную цель.

Видео с жертвоприношением животных появилось в интернете накануне, 22 февраля, и сразу вызвало большой общественный резонанс. На кадрах лица, причисляющие себя к одному из религиозных ответвлений шаманизма, сначала ритуально убивают пять верблюдов, потом расчленяют их, обкладывают останки конфетами и после всё сжигают. По словам участников процесса, обряд был посвящен единению российских народов. Представители официальных шаманских культов Бурятии церемониал "коллег" резко осудили, заявив, что истинные последователи культа никогда не стали бы приносить в жертву священное животное. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

"Вот и еще пять верблюдов погибли за Россию. Имена мозоленогих героев, отдавших жизнь за родину, не известны. Их забили, расчленили, обложили конфетами Roshen и сожгли дотла. Ну, немного напоминает судьбу российских добровольцев на Донбассе, но в данному случае это дело не военное, а строго религиозное. Впрочем, шаманы, которые сотворили это с верблюдами, оправдываются тем, верблюды были тупыми, агрессивными, нарастили такие жировые горбы, что еле стояли под их тяжестью, и всё время плевались. Правда, по этим параметрам обложить конфетами можно всех чиновников Российской Федерации, и толку, вероятно, будет больше", - поделился соображениями Невзоров.