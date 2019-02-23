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23 февраля, 17:31

Петербургские зэки ранжировали любимую литературу

Заключенные, отбывающие наказание в петербургских колониях, рассказали о том, какую литературу предпочитают читать, пребывая в заточении, поделилась пресс-служба региональной ФСИН.

На первом месте у арестантов пребывают произведения, принадлежащие перу немецкого писателя ХХ века Эриха Мария Ремарка, - "Триумфальная арка" и "Три товарища". Вторую строчку литературного рейтинга зэков занимает Джером Сэлинджер с романом "Над пропастью во ржи". А замыкает тройку лидеров петербуржец Федор Достоевский и его "Преступление и наказание".

Помимо прочего, заключенным приходятся по нраву произведения поэта Александра Блока, Уильяма Шекспира, Льва Толстого, Михаила Булгакова, Валентина Пикуля.

Общее количество книг, находящихся в ведении библиотечных подразделений ФСИН, составляет более 500 тысяч. В основном, представлена литература русских классиков, реже - иностранная и историческая.

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