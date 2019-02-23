Жители квартала СУН-16 напомнили властям об отсутствии садов и школ в микрорайоне

Петербуржцы, проживающие в квартале новостроек СУН-16, который располагается в Невском районе неподалеку от метро "Новочеркасская", сегодня, 23 февраля, вышли на акцию, призванную напомнить городским властям об отсутствии социальной инфраструктуры в микрорайоне, сообщает движение "Красивый Петербург".

Участники флешмоба собрались на пустыре, где должна располагаться школа, и развесили по периметру забора, окружающего территорию, разноцветные шары и ленты, символизирующие ребят, которые могли бы сейчас учиться в стенах заведения. Вместо этого родители учеников вынуждены практически ежедневно стоять в пробках, отвозя детей в близлежащие школы.

Примечательно, отметили в "Красивом Петербурге", но именно сегодня, когда люди вышли на улицу, на пустыре начала внезапно кипеть строительная жизнь, однако представители власти мероприятие проигнорировали. "Вместо них приехала полиция, которую в обычные дни в квартале жители не видят", - отметили общественники.

В квартале СУН-16 живет более 18 тысяч человек. В микрорайоне нет ни магазинов, ни поликлиник, ни школ, ни детсадов. При этом значительная часть построенных здесь домов предназначена для многодетных семей, работников бюджетной сферы, выпускников детских домов, инвалидов.