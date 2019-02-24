Лимонов обнаружил вредоносность "гламурного патриотизма"

Политик и писатель Эдуард Лимонов, оглядывая российский политический пейзаж, пришел к выводу, что сегодня известные общественные фигуры, по веянию некоей моды выдающие себя за патриотов, не являются благонадежными и выдают желаемое за действительное. В своем "Живом журнале" он противопоставил их радикальным националистическим силам, которые были в центре внимания в 1990-е годы - РНЕ и запрещенной в России, экстремистской НБП.

Теперь множество прощелыг патриотами работают. Среди что называется "деятелей культуры" их уже полным полно. Вот ещё если думать в этом направлении приходишь к непозволительной мысли - а не коллаборант ли гламурный патриот? — Эдуард Лимонов

Лидер незарегистрированный "Другой России" сравнил описываемый им феномен, называя его "вонючим явлением", с теми французами, которых в 1940-х годах называли "сопротивленец 25-го часа" и которых "внезапно оказалось полстраны".