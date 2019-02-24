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10:27

Лимонов обнаружил вредоносность "гламурного патриотизма"

Политик и писатель Эдуард Лимонов, оглядывая российский политический пейзаж, пришел к выводу, что сегодня известные общественные фигуры, по веянию некоей моды выдающие себя за патриотов, не являются благонадежными и выдают желаемое за действительное. В своем "Живом журнале" он противопоставил их радикальным националистическим силам, которые были в центре внимания в 1990-е годы - РНЕ и запрещенной в России, экстремистской НБП.

Теперь множество прощелыг патриотами работают. Среди что называется "деятелей культуры" их уже полным полно. Вот ещё если думать в этом направлении приходишь к непозволительной мысли - а не коллаборант ли гламурный патриот?

Эдуард Лимонов

Лидер незарегистрированный "Другой России" сравнил описываемый им феномен, называя его "вонючим явлением", с теми французами, которых в 1940-х годах называли "сопротивленец 25-го часа" и которых "внезапно оказалось полстраны".

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17:36    
16:48 - кто-то  есть более "уважаемый" чем толстой?.. это я слышу уже не первый раз от тебя, но, почему-то, всегда без ссылок на конкретных "уважаемых"... а, я вот еще приведу пример - "уважаемого", кто критикует "патриотизм" - салтыков-щедрин... и еще, очевидно, что россияне даже поверхностно не знакомы с позицией толстого или щедрина по поводу "патриотизма", и если ты с моих слов и узнал об этом, то судя по постоянным дискуссиям на тему - "как важно быть "патриотом" - очередная ссылка несведущему "люду" всегда полезна... в следующий раз приводи конкретный пример по теме, а не плавай абстактно, типа - "ознакомиться с мнением и других уважаемых людей"...

16:48    
16-40
Голубчик, Вы уже давно сообщали нам, что знакомы с небесспорной точкой зрения Толстого по этому вопросу. Не пора ли Вам ознакомиться с мнением и других уважаемых людей, которое отличается от повторяемого Вами.

16:40    
16:12 - "патриот" - "реальный деятель" или "гламурный" - всё равно - раб... лев толстой посвятил несколько работ "патриотизму в которых он прямо обозначает - "патриотизм есть рабство"... так и есть - в конце концов "патриоты" брызгают слюной не ради березок у завалинки, а ради интересов властителя, который засирает мозги народу "патриотизмом", чтобы вечно сидеть на троне и отвлечь от проблем, которые сам же и создал...

16:12    
10-44
НЕ все такие "патриоты", как трендовые мажоры. Есть и реальные деятели.

10:44    
старикашка лимонов не в тренде, ну какой из него «патриот» - облезлый, нечесаный, одёжки не брендовые, потасканная сморщенная рожа – больше тянет на бомжа, пьянь, курильщика опиума… разве можно такого «окурка» к путину на чай пригласить?... сейчас патриот должен выглядеть именно – гламурно, чтобы не стыдно поставить рядом с путиным, чтобы пах дорогим парфюмом и имел американский паспорт, замок в ницце…  в тренде - «патриотизм» в яркой упаковке – блеск, шик и сиять как костюм баскова или киркорова – вот они «патриоты» - сразу видно…  патриот это богач, с часами за 200 млн руб, вот как клишас, в ряду патриотов и жена пескова, навка , рублевские девицы, мажоры и тимати… патриотам 3-его сорта, типа лимона – таскать плакатики - «можем повторить»…

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