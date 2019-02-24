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11:07

Семья Немцова жалуется на бездействие следствия

Семья убитого в 2015-м году политика Бориса Немцова не удовлетворена тем, как ведутся следственные действия. Более того, ей начало казаться, что они не ведутся вовсе и бенефициары злодеяния не ищутся из принципа, передает "Интерфакс", ссылаясь на адвоката Ольгу Михайлову.

"За все это время, к сожалению, следствие ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства. Конечно, это очень печально и складывается ощущение, что именно политика влияет на то, что организаторы и заказчики не установлены и не понесли заслуженного наказания", - сказала она.

Семья также жалуется на то, что старательно ограждают от какой-либо новой информации о ходе следствия, если она вообще появляется.

"Нам отвечают, что ведется расследование, и не мешайте работать. В рамках этого дела мы не знаем ничего, что производится и происходят ли какие-то следственные действия, экспертизы, например", - отметила адвокат дочери политика, Жанны Немцовой.

Бориса Немцова убили на Замосковорецком мосту у стен Кремля 27 февраля 2015-го года шестью выстрелами в спину. Исполнители преступления, выходцы с Северного Кавказа, получили длительные сроки заключения, но с поиском тем, кто за ними стоял, у силовиков с самого начала начались трудности: одного из подозреваемых, совершив робкую попытку, они даже не смогли допросить. Несколько общественных деятелей призывали допросить главу Чечни Рамзана Кадырова, но сделать этого представители Следственного комитета даже и не пытались.

Сегодня, 24 февраля, в ряде городов, в том числе, в Петербурге, проходит традиционный "марш Немцова" - памятное шествие в честь демократа, погибшего, как считают организаторы, за свои убеждения.

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17:39    
"Погибшего за свои убеждения" А какие убеждения были у похотливого жидёнка ?

16:44    
15-19,  15-27
В каждом комменте мечтаешь об украинской найгарнющей дивчине. Завидуешь. Молчи уж, Гоша, если сам не можешь.

15:44    
14.52.
Умница!

15:27    
Немцова убили на прогулке с украинской проституткой...
А результаты расследования , наверное, стыдно озвучивать...

15:19    
А которая "семья Немцова"? У него было их несколько, плюс та украинская проститутка, с которой он был в момент убийства.

14:52    
Пройдёт время, сменится власть в России и этим чеченцам дадут ещё Героя России за исполнение народного приговора!

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