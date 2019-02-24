Семья Немцова жалуется на бездействие следствия

Семья убитого в 2015-м году политика Бориса Немцова не удовлетворена тем, как ведутся следственные действия. Более того, ей начало казаться, что они не ведутся вовсе и бенефициары злодеяния не ищутся из принципа, передает "Интерфакс", ссылаясь на адвоката Ольгу Михайлову.

"За все это время, к сожалению, следствие ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства. Конечно, это очень печально и складывается ощущение, что именно политика влияет на то, что организаторы и заказчики не установлены и не понесли заслуженного наказания", - сказала она.

Семья также жалуется на то, что старательно ограждают от какой-либо новой информации о ходе следствия, если она вообще появляется.

"Нам отвечают, что ведется расследование, и не мешайте работать. В рамках этого дела мы не знаем ничего, что производится и происходят ли какие-то следственные действия, экспертизы, например", - отметила адвокат дочери политика, Жанны Немцовой.

Бориса Немцова убили на Замосковорецком мосту у стен Кремля 27 февраля 2015-го года шестью выстрелами в спину. Исполнители преступления, выходцы с Северного Кавказа, получили длительные сроки заключения, но с поиском тем, кто за ними стоял, у силовиков с самого начала начались трудности: одного из подозреваемых, совершив робкую попытку, они даже не смогли допросить. Несколько общественных деятелей призывали допросить главу Чечни Рамзана Кадырова, но сделать этого представители Следственного комитета даже и не пытались.

Сегодня, 24 февраля, в ряде городов, в том числе, в Петербурге, проходит традиционный "марш Немцова" - памятное шествие в честь демократа, погибшего, как считают организаторы, за свои убеждения.