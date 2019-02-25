Петербург накрыла новая волна эвакуаций после затишья на выходных

В Петербурге снова началась волна эвакуаций из-за анонимных угроз о заложенных бомбах, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

С утра 25 февраля пришлось покинуть здания посетителям бизнес-центра «Румба», ученикам школ №№ 394, 285, 546, 369, 375.

В выходные дни, 23-24 февраля, в Петербурге эвакуации не проводились. До этого в течение целой недели злоумышленники заставили выйти на улицу более 46 тысяч человек, были проверены сотни объектов после сообщений о заложенных бомбах.

Отправители письма от имени «Владимира Путина», то от «Барака Обамы» заявляли, что в здании заложена бомба, которую невозможно обнаружить, напоминают о ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и требуют от организаций по 500 тысяч рублей за исключение электронного адреса из рассылки.