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10:55

Петербург накрыла новая волна эвакуаций после затишья на выходных

В Петербурге снова началась волна эвакуаций из-за анонимных угроз о заложенных бомбах, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

С утра 25 февраля пришлось покинуть здания посетителям бизнес-центра «Румба», ученикам школ №№ 394, 285, 546, 369, 375. 

В выходные дни, 23-24 февраля, в Петербурге эвакуации не проводились. До этого в течение целой недели злоумышленники заставили выйти на улицу более 46 тысяч человек, были проверены сотни объектов после сообщений о заложенных бомбах.

Отправители письма от имени «Владимира Путина», то от «Барака Обамы» заявляли, что в здании заложена бомба, которую невозможно обнаружить, напоминают о ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и требуют от организаций по 500 тысяч рублей за исключение электронного адреса из рассылки.

 

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12:30    
У многих станции метро мигранты "под крышей" торгуют левыми симками, с которых кому-то удобно делать эти вредные звонки. Но кому-то в органах выгодно быть "слепым" и поэтому торговля процветает и нелегалы ничего и никого не боятся.  Позор таким правоохранителям. А мы платим за  эти тысячи ложных выездов и эвакуаций. Надоело! Хватит! Пора напомнить, что такая вялая "работа" и опекание незаконной торговли нас не устраивает.    
   Интересно, чья подследственность - эта незаконная торговля подпольными смсимкартами? Не создаются ли при такой доступности этих симок условия для противоправных анонимных звонков?

11:26    
Долго еще ловить будут? Одного для начала и по полной.

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