КГИОП хочет через суд заставить коммунальщиков восстановить лепнину дома на Петроградской стороне

КГИОП подготовил иск к ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» с требованием восстановить лепнину на лицевом фасаде дома 1/3 по Малому проспекту Петроградской стороны, сообщили в Смольном.

Здание не относится к объектам культурного наследия, но расположено в историческом районе Петербурга, в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности. В ноябре 2018 года КГИОП установил, что управляющая компания самовольно начала восстанавливать утраченные элементы на фасаде – лепной декор в виде венков. Проектную документацию с чиновниками не согласовывали, отметили в комитете.

КГИОП составил в отношении районного «Жилкомсервиса № 2» протокол по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). 20 февраля Петроградский суд Петербурга оштрафовал компанию на 100 тысяч рублей. Теперь комитет через суд собирается заставить «Жилкомсервис» восстановить утраченную лепнину по историческим материалам по согласованной с чиновниками проектной документации.