В СПбГУ выяснили, что только половина петербуржцев работает по специальности

Социологи из главного городского вуза - СПбГУ - установили, что всего 52,2 процента петербуржцев имеют работу, которая напрямую связана с полученным ими образованием. В свою очередь, основной причиной выбора "непрофильной" работы горожане назвали низкую заработную плату: 38 процентов от всех опрошенных согласились бы работать по специальности, если бы такой труд лучше оплачивался.

61 процент горожан видит прямую корреляцию между уровнем образования и карьерным успехом.

21 процент респондентов испытывает тревогу перед новыми технологиям: они опасаются, что приобретенные ими навыки потеряют востребованность на рынке труда.

В рамках опроса, проведенного в конце 2018-го года, специалисты побеседовали с одной тысячей петербуржцев.