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12:31

Суд повторно отказался считать экстремистской картину Васи Ложкина

Октябрьский суд Новосибирска на повторном процессе отказался признавать картину художника Васи Ложкина (Алексей Куделин) «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом, передает РИА «Новости».

Судья постановила отказать в удовлетворении административного иска прокуратура. Представители ведомства настаивали, что отказ от «использования нейтральных терминов» при обозначении наций говорит о «демонстрации идей превосходства представителей русской национальности», а само противопоставление «Великой прекрасной России» прозвищам других стран содержит признаки экстремизма.

Однако новая экспертиза не нашла в картине признаков экстремизма: по мнению экспертов, картина содержит «обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам», но при этом не возбуждает ненависть «на основе принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе».

Тот же Октябрьский суд Новосибирска признавал картину экстремистским материалом несколько лет назад, в 2016 году Минюст внес ее в соответствующий реестр. В августе 2018 года решение было отменено. Этому способствовал, в том числе, Совет по правам человека при президенте РФ: представители СПЧ просили прокуратуру исключить картину из перечня экстремистских материалов, считая, что суд не учел ее сатирический, гиперболизированный характер.

По состоянию на 12:30 25 февраля 2019 года «Великая прекрасная Россия» все еще числится в списке экстремистских материалов.

 

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14:58   Горожанин  
Свободу котикам!

14:00   grizzly   grizzly@mailinator.com
"суд не учел ее сатиристический, гиперболизированный характер". Сатиристический - это пять!

12:36    
Смелые, однако....

Страница 1-ая (всего: 1)
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