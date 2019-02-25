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12:52

«Яблоко» планирует провести митинг «Петербургу – свободные выборы»

Партия «Яблоко» намерена организовать 24 марта митинг, приуроченный к тридцатой годовщине выборов народных депутатов СССР, сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции «яблочников» в Заксобрании Борис Вишневский.

- Обязательно будем приглашать тех, кто участвовал и работал на тех выборах, кто был избран депутатом. Постараемся пригласить Жореса Алферова, Сергея Цыпляева, Юрия Болдырева. Всех, кто жив и кто в доступности, - рассказал Вишневский. – Те выборы изменили всю страну, а не только наш город. А в нашем городе мы нанесли страшное поражение коммунистической номенклатуре.

По словам «яблочника», одним из лозунгов акции станет требование свободных и конкурентных выборов губернатора Петербурга и членов муниципальных советов в сентябре 2019 года.

Инициативную группу желающих принять участие в акции планируется собрать в первых числах марта.

Выборы народных депутатов СССР состоялись 26 марта 1989 года. По итогам голосования члены и кандидаты в КПСС получила 1957 из 2250 мандатов.



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17:06    
Цензура свирепствует на сайте, а прикидываются борцами за западные ценности...Лицемеры!

16:11    
Боря, 1957 из 2250 мандатов - это, конечно, "страааашное поражение" КПСС))))))))))))))))))))))))

13:57    
Хватит прогнившей и лживой буржуазной демократии, долой буржуазные выборы, даёшь диктатуру пролетариата, то есть трудового народа!

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