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14:51

Чиновники Московского района не выполнили предписание УФАС

Жалобу организации "Экомир" на действия чиновников Московского района в процессе проведения электронных торгов повторно признали обоснованной петербургские антимонопольщики, о чем говорится на сайте ведомства.

Речь идет о разыгрываемых контрактах на уничтожение несанкционированной свалки на юге проспекта Космонавтов (в районе дома 102), сумма которых превышает 155 млн рублей.

Согласно предыдущим указаниям надзорного ведомства, чиновники должны были откорректировать текст технической документации и убрать оттуда, в частности, пункт об обязательном наличии у подрядчика лицензии на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию отходов I-IV классов опасности.

"Администрация Московского района формально выполнила предписание антимонопольного органа, но суть документации по-прежнему не изменилась", - говорится в сообщении УФАС.

В администрацию направили повторное предписание, и, кроме того, чиновников обязали продлить сроки подачи заявок.

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