Беглов хочет видеть больше молодых управленцев в органах власти Петербурга

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов заявил о намерении добиться того, чтобы по крайней мере 35% управленческих должностей в органах власти города занимали молодые люди до 35 лет, передает ТАСС.

В кулуарах церемонии празднования юбилея СПбГУ Беглов заявил, что Смольный планирует «масштабные преобразования в городе», и ему «нужны свежие идеи, нужна энергия молодости в органах власти». «Нам нужна управленческая команда, в которой опыт старшего поколения будет соединяться со смелостью молодых руководителей. Мы решили выстроить новую систему управленческих лифтов и добиться, чтобы не менее 35% управленцев в системе власти были не старше 35 лет», - заявил Беглов.

Выпускников СПбГУ врио губернатора назвал одним из важнейших кадровых резервов для органов власти города. «Принимать будем тех, кто готов работать на благо города и обладает необходимыми знаниями, опытом и компетенциями. Уверен, что выпускники петербургского университета будут всегда одним из основных наших кадровых резервов», - сказал Беглов.

СПбГУ отмечает 295-летний юбилей. 25 февраля в университете состоялась торжественная церемония, участие в которой приняли представители органов власти Петербурга и Ленобласти, преподаватели вуза и выдающиеся выпускники разных лет.