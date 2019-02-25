Ведомства Петербурга создают внутренние антимонопольные органы

Комитеты, управления и администрации районов Петербурга начали создавать внутренние антимонопольные органы – комплаенсы. Соответствующие распоряжения уже приняла и опубликовала основная часть ведомств.

Среди задач нового органа – контроль за работой ведомств на соответствие антимонопольному законодательству и выявление рисков нарушения этого же закона. Основное требование от комплаенса – проверка документов на соответствие антимонопольного законодательства, а также проверка актов за последние три года.

Кроме этого, один из отделов ведомств должен создавать план по выявлению комплаенс-рисков и причин их появления. Контроль за работой органа возложен на главу того или иного ведомства.

Сам комплаенс тоже будут оценивать – раз в год. Для этого ответственные за его работу сотрудники обязаны будут подготавливать отчеты о деятельности органа.

Комплаенсы создают для исполнения указа президента России по развитию конкуренции и аналогичного документа от координационного совета по конкурентной политике Петербурга. Ещё к созданию нового органа побудили методические рекомендации правительства страны по созданию антимонопольных комплаенсов.