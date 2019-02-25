СМИ: "Курятнички" Макарова в Солнечном арендуют связанные со спикером люди

После того, как спикер Заксобрания Вячеслав Макаров отказался от аренды трех дач в Солнечном, те же самые объекты арендовали люди, возможно, с ним связанные, пишет «Новая газета в Петербурге».

По данным издания, арендаторами стали Андрей Бойцерук, Андрей Ищенко и Дмитрий Ганов. Их имена совпадают с именами людей, как считает "Новая газета", связанных с Макаровым, в том числе – через гендиректора ООО «Газпром СПГ СанктПетербург» Сергея Густова и главу комитета по энергетике Андрея Бондарчука.

Имя Андрея Ищенко полностью совпадает с именем человека, упомянутого изданием в 2016 году в расследовании, где утверждалось, что рынок теплоснабжения Петербурга сужается в интересах близких к спикеру людей. Также человек по имени Андрей Ищенко является совладельцем ООО «Авитон», которое было подрядчиком «Петербургтеплоэнерго». Собственник «Теплоэнерго» Роман Нагорный – однокурсник Бондарчука и Ищенко, пишет издание. Тезки двух других арендаторов работают директорами компаний, принадлежащих супруге Густова Анне – ООО «Куб» (Андрей Бойцерук), ООО «Вега» и ООО «ТНГ» (Дмитрий Ганов). До 2016 года «ТНГ» и «Куб» владел Сергей Густов.

«Новая газета» подробно разбирает связи этих людей с другими персонами, в числе которых – семья сватов Макарова, Татьяны и Владимира Селегень: их сын Сергей женат на дочери спикера Анне. Полную схему возможных взаимоотношений издание приводит на 22 странице электронной версии газеты.

Таким образом, заключили журналисты, права аренды госдач после Макарова перешли либо к известным ему людям, либо к их полным тезкам. Издание из всех героев смогло связаться лишь с Гановым, но тот отказался от беседы, при этом не возразив, что имеет отношение к даче на Нагорной улице. В ООО «Куб» журналистами отказались говорить о Бойцеруке, своем гендиректоре.

Издание сделало вывод, что если арендаторы – действительно упоминаемые в статье герои, то едва ли они в итоге получат коммунальную дачу с долями на каждого, чтобы «выращивать картошку на девяти сотках», «вместе пить чай и петь песни под гитару». Журналисты предположили, что все три участка могут продать структуре, так или иначе связанной с Макаровым.

Летом 2018 года выяснилось, что в 2015-м Макаров заключил договоры аренды на две дачи, а спустя год – на еще одну. подтвердил, что арендовал три льготные дачи, предназначенные для инвалидов и малоимущих семей по коммерческой цене. Он назвал их «курятничками» и заметил, что «их никто не арендует, потому что жить там невозможно». Макаров заявил, что написал заявление об отказе от аренды «через 15 секунд» после того, как появилась публикация о его домиках.

Согласно законодательству, перестройка социальных дач из государственного дачного фонда влечет за собой резкое повышение ставки арендной платы – до тех пор, пока их не выведут из фонда и не продадут с торгов городскую землю, где они находятся. Летом 2018 года журналисты заметили, что один из этих трех участков обнесли строительным забором, за которым были прорыты траншеи, спилены деревья – и, по свидетельству издания, на 21 января 2019 года ситуация мало изменилась. Высказывалось предположение, что при заключении договоров аренды Макаров планировал приобрести землю как единственный участник торгов, поскольку вряд ли бы кто-то захотел покупать лот с обременением в виде спикера ЗакСа.

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