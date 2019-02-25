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17:35

"Красивый Петербург" изучил проблемы инвалидов, перемещающихся по городу

Представители общественного движения "Красивый Петербург" провели инспекцию, в ходе которой отследили то, насколько удобно или, наоборот, неудобно людям с ограниченными возможностями пользоваться общественным транспортом и пешеходными зонами, о чем сообщили ЗАКС.Ру.

В эксперименте участвовал колясочник Максим Никонов. Путешествие по городу началось со станции метрополитена "Московская", в подземный переход которой Никонов не без труда пытался попасть, используя пандус. Качество оборудования активистов не устроило.

"Пандусы либо отсутствуют, либо они под таким крутым углом, что скорее они сделаны не для инвалидов, а для юных паркурщиков, которые съезжают по ним, рискуя поломать ноги. Коляска Максима, которая вместе со своим пассажиром весит 180 кг, не может спуститься в переход даже при помощи сотрудника метрополитена", - написали они в отчете о проделанной инспекции.

Кроме того, участники эксперимента столкнулись с неподобающим поведением сотрудников автобусных парков, часть из которых на остановках не стала себя утруждать и помогать колясочнику, в результате чего он не смог попасть в салон. Один из таких эпизодов побудил активистов разослать жалобы в соответствующие инстанции.

Неудобства также обнаружились и на обычных пешеходных переходах.

"Слишком высоко сделаны спуски. Поэтому, чтобы найти доступное место для спуска или подъема на тротуар, инвалиду-колясочнику приходится лавировать среди автомобилей на проезжей части", - пишут они.

Впрочем, основатель и лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански сохраняет оптимизм. По его словам, добиться комфортной и доступной среды для всех горожан очень даже возможно.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:58    
Стукач и проныра Врански теперь на всем пиарится. А раньше этой темой даже и не интересовался.

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