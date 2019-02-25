СМИ: Дочь Пескова стажируется в Европарламенте

Дочь президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета проходит стажировку в Европарламенте, помогая депутату от Франции Эмерику Шопраду, передает радиостанция "Свобода", ссылающаяся на франкоязычные сайты и прессу.

"Госпожа Пескова не ведет профессиональной деятельности в своей стране, ни в частных, ни в публичных учреждениях России. Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента", - приводятся слова евродепутата.

Известно, что француз стал одним из немногих политиков Старого Света, который в 2014-м году оправдал проведение крымского референдума и присоединение полуострова к России, несмотря на массовое осуждение этих двух политических актов европейцами.

Елизавете Песковой 21 год. Она позиционирует себя как блогер и общественный деятель. Широко известна ее публичная оговорка, ставшая мемом, когда она спутала судостроение с судопроизводством.