На льду Зимней канавки художник Отто Макс представил инсталляцию против цензуры

На льду Зимней канавки, соединяющей Неву и Мойку, появилась инсталляция в виде большого количества книг в красных и черных обложках, стоящих вертикально. Автор перфоманса, известный петербургский активист и художник Отто Макс объяснил в Instagram смысл акции своим неприятием любых ограничений на свободу слова.

"Бессмысленная цензура способна обезличить работу абсолютно любого автора. Любой информационный канал и любой творец могут попасть в черный список цензуры", - написал он.

На это и намекнул своей инсталляцией художник, в буквальном смысле слова "обезличив" литературу в бумажном ее выражении, собранную на льду реки.

По его словам, он закрасил обложки книг отечественных классиков прошлого и востребованных авторов современности - от Федора Достоевского до Владимира Сорокина, от Михаила Булгакова до Венедикта Ерофеева, от Ивана Тургенева до Дмитрия Быкова.

Пока российское литературное наследие не запретили самые активные законотворцы, в последнее время увлеченные запретительными инициативами, озабоченный такой перспективой Отто Макс предложил слоган: "Скачай и сохрани".

Фотография: Instagram

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