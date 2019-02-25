Жители Кировского района пожаловались Росприроднадзору на оранжевый снег

Жители Кировского района, обеспокоенные выбросами желтой пыли, которые, по их наблюдениям, имели место в феврале на территории завода "Армалит" (улица Трефолева, дом 2), обратились с просьбой к сотрудникам Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу проверить предприятие. Об этом говорится в аккаунте Instagram, который ведет ведомство.
Жители утверждают, что по обозначенной ими причине на территории района стали встречаться сугробы желтого и оранжевого цветов.
Проверять завод будут при поддержке прокуратуры.
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Подготовили мотивированное представление на согласование с органами прокуратуры внеплановой проверки завода «Армалит» в Кировском районе Петербурга. Поводом послужило обращение петербуржцев, которые обеспокоены наличием на снегу желто-оранжевого налёта, который, предположительно, образовался в результате деятельности предприятия. Благодарим граждан за внимание, уделяемое вопросам охраны окружающей среды. Нам важно получать информацию о возможных экологических нарушениях, чтобы принять превентивные меры, а в тех случаях, когда нарушение уже допущено - пресечь #РосприроднадзорСЗФО#санктпетербург#кировскийрайон#экология#надзор#проверка#армалит#завод#выбросы#