Анохин просит Беглова остановить вырубку лесов в Приморском районе

Депутат Законодательного собрания Андрей Анохин 25 февраля направил врио губернатора Александру Беглову обращение с просьбой проявить личное внимание к проблеме вырубки лесного массива, находящегося около пересечения Суздальского шоссе и дороги на Каменку. Парламентарий также желает лично встретиться с градоначальником, чтобы обсудить полученные им жалобы жителей Приморского и Выборгского районов.

фото: Instagram Андрея Анохина

Вырубка ведется в связи с расширением особой экономической зоны "Новоорловская" (ОЭЗ). Работы по освобождению одного из участков планируется завершить до конца апреля 2019 года. По данным Анохина, на участке, за счет которого планируется увеличение территории ОЭЗ, находится сосново-березовый лес площадью 10 га, входящий в единый зеленый пояс Петербурга. Под угрозой уничтожения оказались более восьми тысяч здоровых деревьев, многим из которых более 90 лет. Как отмечает в своем обращении депутат, публичные слушания и уведомление жителей о вырубке лесов не проводились. По мнению Анохина, решение о сокращении зеленой зоны создает напряженную социальную и экологическую обстановку.

Депутат также поставил врио губернатора в известность о том, что местные жители уверены, что вырубка ведется с нарушениями: вокруг участка отсутствуют защитные ограждения, а хранение горюче-смазочных материалов не отвечает технике безопасности. "Данные нарушения зафиксированы в протоколе, составленном нарядом полиции, выехавшим на место", - сообщил Анохин.

Местные жители не раз обращались к ответственным чиновникам, но все они отвечали петербуржцам, что решение о вырубке изменению не подлежит. В связи с этим Анохин просит Беглова проявить личное внимание к проблеме, остановить уже начавшуюся вырубку до выяснения законности и целесообразности и попытаться найти компромиссный вариант решения проблемы. Кроме того, депутат ЗакСа требует личного приема у градоначальника для обсуждения этого вопроса.

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