Депутат ЛО предложил вернуть обращение "господин" к военным и силовикам

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением вернуть обращение «господин» к военным и силовикам, передает RT.

По словам Петрова, такое обращение было принято в русской армии и жандармерии до революции 1917 года, а в советское время его заменили на «товарищ». По мнению депутата, обращение «господин» подчеркивало «честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны». Восстановить дореволюционное обращение Петров предлагает «во всех силовых и иных ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка».

Идея называть правоохранителей, военных и силовиков «господами» не нова. В 2011 году ее высказывал глава МВД Рашид Нургалиев. Немногим позже он пояснил, что его предложение было одним из возможных вариантов, а общество само должно решить, как обращаться к полицейским.

Актер Сергей Селин, известный по роли оперативника Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», тогда же раскритиковал инициативу Нургалиева. Он подчеркнул, что сотрудники МВД должны заслужить обращение «господин полицейский».

Обращение «господин полицейский» знакомо активистам, участвующим в различных митингах и пикетах в Петербурге. Так протестующих просил называть себя старший лейтенант Руслан Сентемов во время задержаний на акции «Бессмертный ГУЛАГ» в конце октября 2018 года.