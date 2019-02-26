Божена Рынска: Есть подозрения в насильственной смерти Игоря Малашенко

Вдова журналиста и политолога Игоря Малашенко, журналистка Божена Рынска заявила, что смерть ее мужа могла быть насильственной, передает «Интерфакс».

«Есть подозрения, в Испании ведется расследование», – ответила Рынска на вопрос о подозрениях в насильственной смерти Малашенко. По ее словам, политолог не оставил предсмертной записки.

Ранее Рынска сообщила в Facebook, что Малашенко тяжело переживал суды с бывшей женой Еленой. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Малашенко покончил с собой, Рынска также сообщала, что у политолога была депрессия. Она также сообщила, что боится возвращаться в Россию, опасаясь, что ее «будут караулить у дома» и «будет травля».

Малашенко, бывшего гендиректора и сооснователя НТВ, обнаружили мертвым в Испании 25 февраля. Политологу было 64 года. В 1996 году он был главным советником Бориса Ельцина в его президентской кампании, в 2018-м возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак.