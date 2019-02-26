Петербургские учебные заведения постигла новая череда эвакуаций

Очередная серия эвакуаций прошла 26 февраля в петербургских образовательных учреждениях, передает ТАСС.

На этот раз речь идет о колледжах, детских садах и школах, которые объединяет удаленность от центра города.

"По предварительным данным, сейчас эвакуация прошла в двух колледжах, примерно в 10 школах и трех детсадах. Причина эвакуации - анонимные сообщения о минировании", - приводится информация из уст анонимного источника в МВД.

Таким образом, город вторую неделю подряд переживает вал угроз о заложенной взрывчатке. С 17 февраля такого рода сообщения коснулись учреждений культуры и образования и десятков торговых центров. С 17 по 22 февраля эвакуации нарушили планы 46 тысяч петербуржцев. При этом угрозы поступали как телефонные, так и письменные, за подписями либо "Владимира Путина", либо "Барака Обамы".