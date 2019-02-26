Смольному требуется больше кофемашин

Администрация губернатора Петербурга желает приобрести три новые кофемашины общей стоимостью 76 тысяч рублей. При этом "заряд бодрости" для чиновников Смольного уже обеспечивают, если верить документации, 73 аппарата.

Извещение о закупке новой техники опубликовано 26 февраля. Каждая кофемашина для городской администрации обойдется налогоплательщикам чуть дороже 25 тысяч рублей. Чиновникам требуется аппарат, способный приготовить капучино, заваривать две чашки за раз и регулировать крепость, степень помола и температуру кофе.

Отметим, в прошлый раз новые кофемашины Смольный покупал в начале 2018 года. Тогда каждый из пяти аппаратов стоил по 28 тысяч рублей.

Всего же, судя по контракту на обслуживание кофеварок, в Смольном 73 таких бытовых прибора. В 2019 году их содержание обойдется городскому бюджету в 490 тысяч рублей.