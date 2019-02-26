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15:31

ЕСПЧ коммуницировал жалобу обвиненного в госизмене в резюме экс-сотрудника ГРУ

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу бывшего радиоинженера ГРУ Геннадия Кравцова, осужденного по делу о госизмене за отправку резюме в Швецию, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя «Команды 29» Ивана Павлова.

По словам Павлова, в деле Кравцова – как и в других делах, связанных с гостайной – сторона защиты «оказывается фактически парализована». «Следствие и суды отказываются знакомить адвокатов и обвиняемого с секретными документами, несмотря на то, что адвокаты специально получают допуск к гостайне. Доходит до абсурда: Кравцова обвиняли в том, что он нарушил секретные приказы - но при этом отказывались его с ними ознакомить», - пояснил адвокат.

К тому же, добавил Павлов, адвокатам не позволили допросить экспертов обвинения, которые подготовили заключение о достоверности и секретности сведений, переданных Кравцовым. Этот документ фактически лег в основу обвинительного заключения, а затем и приговора, отметил Павлов.

Коммуницировав жалобу, ЕСПЧ спросил российские власти, на каких правовых актах основывалась экспертиза, подтвердившая секретность переданной информации, были ли эти акты опубликованы или доступны публично. На ответы у российского правительства есть 16 недель.

Кравцов был осужден по статье о госизмене в 2015 году на 14 лет колонии строгого режима. Затем Верховный суд сократил наказание до шести лет. До 2005 года Кравцов работал радиоинженером в ГРУ и имел допуск к гостайне, а после увольнения, когда истек его допуск, свободно выезжал за границу.

В 2010 году он отправил резюме в центр Вооруженных сил Швеции, заинтересовавшись вакансией программиста. Спустя четыре года его задержали по обвинению в госизмене: таковой сочли то, что Кравцов упоминал в резюме о своей работе ГРУ.

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