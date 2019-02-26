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16:24

Грудинина лишили депутатского мандата в Подмосковье

Бизнесмена, кандидата в президенты от КПРФ на последних президентских выборах Павла Грудинина исключили из совета депутатов подмосковного города Видное, сообщил телеканал "360". В пользу такого решения проголосовало 11 из 20 народных избранников.

В качестве причины называется незадекларированный директором "Совхоза имени Ленина" офшор в Белизе.

С сентября 2017-го и до февраля нынешнего года в Видном Грудинин был председателем совета депутатов.

На выборах президента в марте 2018-го бизнесмен занял второе место, уступив Владимиру Путину с официальным результатом 11,77 процента голосов избирателей.

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16:28    
Тебя выгонют, а ты декларируй.

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