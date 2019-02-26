Толоконникова будет добиваться статуса потерпевшей по делу о рабском труде в ИК

Участница панк-группы Pussy Riot, бывшая заключенная Надежда Толоконникова, рассказавшая в 2013-м году о рабских условиях труда в мордовской ИК-14, намерена приобрести статус потерпевшей в уголовном деле, которое возбудили в отношении экс-начальника колонии Юрия Куприянова. О готовности обратиться по этому поводу в Следственный комитет женщина упомянула в интервью, данном изданию Idel.Реалии.

Я бы хотела, чтобы меня признали потерпевшей, хочу выступить в суде. <...> Я работала по восемь часов, но все вокруг — по 16. Соответственно, мне нужно было отшивать ту же самую норму выработки за восемь часов, а не за 16. Поэтому мне иногда хотелось работать и по 16 часов. — Надежда Толоконникова

Активистка также поделилась с журналистами своим желанием видеть больше женщин в политической жизни, назвав президента Владимира Путина и его команду "адскими сексистами", которых нужно "убрать" со своих мест.

Мировую известность коллектив Pussy Riot получила, когда российское государство стало преследовать ее участниц после танцев в столичном храме Христа Спасителя. В результате Толоконникова и ее напарница Мария Алехина получили по два года колонии и были помилованы президентом Путиным за два месяца до истечения тюремного срока - в декабре 2013-го года.