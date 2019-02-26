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Новости

18:16

"Красивый Петербург" создал мемориал на месте смертельного ДТП на Невском

Автомобильная авария, случившаяся в ночь на 24 февраля на Невском проспекте и унесшая жизни двух пешеходов, побудила активистов общественного движения "Красивый Петербург" открыть на месте трагедии, возле кофейни Starbucks, народный мемориал, о чем сообщил "ВКонтакте" лидер движения Красимир Врански.

Под лозунгом "За безопасность на дорогах" активисты также провели пикеты на тротуарах главной городской магистрали.

30-летний уроженец Азербайджана Мурад Касымов, проходящий единственным подозреваемым по делу, по версии следствия, в момент смертельного ДТП управлял автомобилем BMW в нетрезвом виде. Его арестовали на два месяца. Во время избрания меры пресечения он раскаялся в содеянном.

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Фотография: Красимир Врански



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:21   Горожанин  
Данный случай - очередное яркое доказательство бесполезности нашей доблестной структуры МВД и ГИБДД в частности.
Как мог наглухо тонированный тарантас в течение нескольких лет ездить по улицам нашего города?
Необходимо как минимум поднять записи патрульных, привлечь по закону всех сотрудников, кто отпускал его с тонировкой, кто закрывал глаза на отсутствие водительского удостоверения. Вышестоящее руководство также должно понести ответственность за вопиющее бездействие своих подчиненных.

19:26    
Красимир, а Вам не приходило в голову разобраться, почему по городу без прав почти год  разъезжал 30-летний уроженец Азербайджана Мурад Касымов???
Почему "азеры" чувствуют себя хозяевами города? И может быть через два месяца 30-летнего  уроженеца Азербайджана Мурада Касымова освободят с извинениями???
Не пиартесь, не утруждайте себя... Цветы  в память о погибших положат без Вас горожане   !!!

18:59    
Красимир уже не знает на чем попиариться?

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