За неделю ГАТИ вынесла штрафов больше, чем на 22 млн рублей

За низкое качество зимней уборки, несоблюдение сроков благоустройства и противоправные помехи, созданные дорожному движению, ГАТИ оштрафовала нескольких подрядчиков в общей сложности больше, чем на 22 млн рублей, передает пресс-служба Смольного.

Сильнее остальных юридических лиц "досталось" компании ООО "А-Проект", которой вменили целый комплекс нарушений, связанных с благоустройством и уборкой по нескольким адресам. Фирму наказали штрафом в 1,25 млн рублей.

600 тысяч рублей заплатит в бюджет ООО "СК Новая линия" за ненадлежащее содержание всего лишь одного адреса - возле Витебского вокзала.

Среди проштрафившихся организаций также называются ГУП "Водоканал", ГУП "ТЭК СПб" и ЖКС №2 Фрунзенского района.

Фотография: ГАТИ

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