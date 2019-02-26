Беглов поручил проверить сведения о плохой уборке снега

Телепрограмма "Вести. Дежурная часть", вышедшая на канале "Россия-1" 23 февраля и содержащая в себе информацию о некачественной и недобросовестной зимней уборке Петербурга, вдохновила врио губернатора Александра Беглова на организацию проверки этих данных. При этом он похвалил журналистов за освещение проблемы. Его слова приводит ТАСС.

"Многие жители получили соответствующие травмы - кто-то от сосулек, кто-то поскользнулся. Поэтому этим вопросом должны заняться как правоохранительные органы, так и мы создали соответствующую комиссию, и контрольное управление правительства Санкт-Петербурга будет плотно над этой темой работать", - заверил главный городской чиновник.

По его словам, правительство закупит новую снегоуборочную технику, в отношении чего были даны "жесткие указания", а для муниципалов будут проводиться специальные "снежные" семинары. Беглов полагает, что через год это позволит избежать тех проблем, с которыми петербуржцы столкнулись нынешней зимой.

Некачественная уборка улиц и дворов от снега и наледи стала причиной гибели как минимум двоих петербуржцев. 25 января 79-летняя пенсионерка скончалась после падения на скользкой улице. 5 февраля на голову 23-летнему студенту упала огромная глыба льда, в результате чего он погиб на месте.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.