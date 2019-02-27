Петербуржцев беспокоят груды мусора, образовавшиеся вокруг памятника Довлатову

Горожане стали свидетелями халатного отношения к памятнику писателю Сергею Довлатову, который стоит на улице Рубинштейна: монумент утопает в бытовом мусоре, бутылках и сигаретных окурках.

Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

С жалобой на недоброкачественную уборку территории близ постамента литератору обратились жители Центрального района: отходы обнажил растаявший после зимы снег. Петербуржцев возмущает, что коммунальщики не спешат убрать мусорные залежи. Помимо прочего, обитатели района удивлены решению местных властей установить рядом с монументом велопарковку.

Напомним, памятник Сергею Довлатову появился на улице Рубинштейна в 2016 году к 75-летию писателя.

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