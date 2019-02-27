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Новости

9:56

Петербуржцев беспокоят груды мусора, образовавшиеся вокруг памятника Довлатову

Горожане стали свидетелями халатного отношения к памятнику писателю Сергею Довлатову, который стоит на улице Рубинштейна: монумент утопает в бытовом мусоре, бутылках и сигаретных окурках.

dovl_musor1.jpeg (439 KB)Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

С жалобой на недоброкачественную уборку территории близ постамента литератору обратились жители Центрального района: отходы обнажил растаявший после зимы снег. Петербуржцев возмущает, что коммунальщики не спешат убрать мусорные залежи. Помимо прочего, обитатели района удивлены решению местных властей установить рядом с монументом велопарковку.

Напомним, памятник Сергею Довлатову появился на улице Рубинштейна в 2016 году к 75-летию писателя.



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14:11   Дед Иван   РУСЬ
Довела путинская е-дрисня самый красивый и Культурный город СССР! Раньше Ленинград назывался Культурной столицей. Самый чистый город мира!

13:18    
Э-э.. Какой-такой Давлат-мавлат? Наш люди нэ читателя. Какой ишяк насраль такой пусть и убирайт. Мы на работэ толька задэнгами ходим.

12:49    
Закономерная судьба жида-антисоветчика и его окружения. Бездарность, злоба на Россию, алкоголизм. Потому и нет уважения. Плюс общий упадок культуры - согласен. Если похабник и позор города Ленинграда шнур включён в совет по КУЛЬТУРЕ в Думе, то что говорить дальше !

12:31    
Какая власть Е-дрисье мусорная - столько же мусора и наплодила!В СССР наш город был самый Чистый и Культурный в Союзе!

10:14    
Довлатов сам антисоветский мусор, потому логично, что сейчас весь в мусоре и ни одного цветка, хотя бы засохшей гвоздички...

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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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