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Новости

11:30

Школьнику, спасшему ребенка из реки, ЛДПР дважды вручила просроченную "благодарность"

В Брянской области представители партии ЛДПР вручили восьмикласснику, спасшему провалившегося под лед реки Ирпы ребенка, заплесневелый армейский сухой паёк - причем, уже во второй раз. Об инциденте рассказано в паблике "Подслушано в Климово".

Мальчик поделился, что изначально - незадолго после его героического поступка - с ним связалась координатор местного отделения ЛДПР Мария Шкляр. Она известила семью подростка, что партия хотела бы отблагодарить его за столь "самоотверженное деяние" и вручить несколько подарков, в числе которых были канцелярские принадлежности, часы, футболки с символикой политорганизации, а также армейский сухпаёк. Последний был сильно измят, а просочившаяся из продуктов жидкость покрыла внутренности "подарка" заплесневевшей плёнкой.

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Фото: паблик "Подслушано в Климово"

По сведениям телеканала "360", побеседовавшего с родителями восьмиклассника, они вернули благодарственный "презент" отправителям. Брянские либерал-демократы, в свою очередь, переложили вину за испорченные продукты на производителей пайка, отправив мальчику новый, который оказался идентичен первому и полностью прогнил.

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Фото: паблик "Подслушано в Климово"



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:27    
И даже после этого какой-то придурок всё равно напишет -"Сухенко из ЛДПР будет губернатором !" В лдпр таких уродцев немало. Рыба с головы...

11:38    
ЛДПР лишь бы гудок... Жлобы...

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