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Новости

12:59

Росприроднадзор составил протокол о загрязнении рек из-за съемок фильма студии Михалкова

Департамент Росприроднадзора по СЗФО возбудил административное дело по факту загрязнения трех петербургских рек и каналов из-за съемок фильма студии Никиты Михалкова, сообщили в ведомстве.

Для съемок фильма «Серебряные коньки» студии «ТРИТЭ» Михалкова на льду реки Мойки, Крюкова канала и канала Грибоедова разместили деревянные плиты синего цвета. Петербуржцы пожаловались на это инспекторам, и те осмотрели указанные места. Если на Мойке плиты демонтировали, то на каналах они остались, начали разбухать, а краска с них – осыпаться, заметили инспекторы. Все это остается на льду, рядом валяются опилки и обломки деревяшек.

В этом северо-западный Росприроднадзор усмотрел нарушение требований к охране водных объектов. В отношении ООО «ФильмФест», занимающегося производством фильмов, возбуждено дело по ч. 4 и ч.5 ст. 8.13 КоАП (нарушение правил охраны водных объектов). Также инспекторы направили в петербургское управление МЧС материалы по поводу выхода людей на лед.

Это не первые претензии госорганов к съемкам фильма «Серебряные коньки». Ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры начал проверку из-за незаконного перекрытия Гороховой улицы у набережной реки Мойки ради съемок.

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13:22    
Михалкова уважаю, но он лично врядли даже знает об этом безобразии. По документам все убрано и денежки за это получены.

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