Заседание по делу задержанной перед «Маршем материнского гнева» активистки снова перенесли

Куйбышевский районный суд 27 февраля перенес очередное заседание по делу задержанной перед «Маршем материнского гнева» активистки Светланы Уткиной. Следующее заседание состоится 13 марта, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Слушание перенесли для того, чтобы в суд прибыл неявившийся свидетель. Также защита Уткиной попросила привлечь еще одного свидетеля - начальника 28 отдела полиции, где содержалась активистка после задержания.

Уткина считает, что следующее заседание будет последним. Однако, по ее мнению, решение судья уже принял, а допросы свидетелей на него не повлияют.

Напомним, Уткина приняла участие во флэш-мобе 9 февраля. Она вместе с другими активистами прошла по части Невского проспекта. Задержали Уткину день - непосредственно перед началом «Марша материнского гнева». Её обвинили в повторном нарушении установленного порядка проведения или организации акции - ч.8 ст. 20.2 КоАП. Суд уже три раза переносил заседание по ее делу. В последние разы - для вызова свидетелей.