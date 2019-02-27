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Новости

13:26

Полтавченко о времени своего губернаторства: Я искренне старался

Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поблагодарил петербуржцев, поддерживавших его в годы управления городом.

- Я искренне старался. Старался сделать как можно больше, - заявил Полтавченко 27 февраля на церемонии вручения ему знака “За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга”.

Он предложил вручившему ему награду спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову разместить этот знак в Мариинском дворце и подписать “Жителям города-героя Ленинграда-Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие города в 2011-2018 годах”. Спикер в ответ кивнул.

На церемонии награждения экс-градоначальника присутствовали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, полпред в СЗФО Александр Гуцан, бывшие члены регионального правительства, депутаты Заксобрания, почетные жители города.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:24    
Учитель: - садись, двойка.
Гога:    - а я учил.

15:22    
Поклоны бил У ИКОНЫ ПУТИНАвм= вместо работы

15:09    
Ну, раз Полтавченко все начальники вместе с Бегловым решили наградить, значит он не виноват в том бардаке, который начался при Беглове. Это и есть главный вывод из этого награждения. Пусть Беглов отвечает по полной.

13:58    
Воры нахваливают друг друга и никак не могут нахвалиться.

13:38    
Перестарался и устал.

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