Полтавченко о времени своего губернаторства: Я искренне старался

Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поблагодарил петербуржцев, поддерживавших его в годы управления городом.

- Я искренне старался. Старался сделать как можно больше, - заявил Полтавченко 27 февраля на церемонии вручения ему знака “За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга”.

Он предложил вручившему ему награду спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову разместить этот знак в Мариинском дворце и подписать “Жителям города-героя Ленинграда-Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие города в 2011-2018 годах”. Спикер в ответ кивнул.

На церемонии награждения экс-градоначальника присутствовали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, полпред в СЗФО Александр Гуцан, бывшие члены регионального правительства, депутаты Заксобрания, почетные жители города.

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