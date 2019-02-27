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13:41

Шишкина просит ФАС разобраться, почему "программисты без опыта" вырубают лес близ "Новоорловской"

Вслед за петербургскими парламентариями, которых беспокоит судьба здорового леса, вырубаемого ради возведения особой экономической зоны "Новоорловская", глава регионального отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина обратилась к руководителю ФАС Вадиму Владимирову с просьбой проверить на законность конкурсную документацию по реализации данного вида работ.

Как отмечает эсер, всего за тендер боролись четыре компании - ООО "РСК", ООО "Пантера", ООО "СносСтройИнвест" и ООО "Научно-производственное объединение «Андромер»". Победителем в итоге стала последняя. Вместе с тем, подчеркивает Шишкина, у первых трех компаний совокупного опыта по "подготовке строительных площадок" - почти 40 лет, тогда как у НПО "Андромер", образованного в 2015 году, его всего 3 года. При том, что обозначенная компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. За вырубку 10 га леса НПО запросило самую большую сумму из всех участников конкурса - почти 22 млн рублей.

В письме Шишкина напоминает, что у нынешнего подрядчика не только отсутствует опыт в необходимой области, но также - код ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности), соответствующий выполняемому контракту (ни в качестве основного, ни в качестве дополнительного вида деятельности), "и, самое главное, - победитель конкурса не имеет на балансе техники, требующейся для выполнения работ". Однако, согласно конкурсной документации, одним из критериев отбора является количество у потенциального подрядчика единиц специальной техники и оборудования, необходимых для выполнения работ по предмету закупки. В связи с этим Шишкина просит Владимирова проверить, "соответствует ли порядок, документация, процедура и результаты данного конкурса федеральному законодательству, согласно которому при закупке товаров, работ, услуг заказчики должны руководствоваться принципами равноправия, справедливости, отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки".

"Очень надеюсь, что ФАС предотвратит готовящееся преступление и остановит вырубку леса", - подытожила справоросс.

Изначально вырубка здорового леса обеспокоила жителей Приморского района. Рядом с местом, где ведется строительство зоны, располагаются два крупных жилых комплекса, поэтому находящаяся по соседству с ними зеленая зона - единственное место, "освежающее" район. В непосредственной близи от комплексов размещается мусорный полигон "Новоселки", а также предприятия по обработке сточных вод "Водоканала", завод Nissan, промзона "Коломяги".

Помимо Шишкиной, остановить вырубку леса просили депутаты Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и Андрей Анохин.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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