Матвиенко: Больные сенаторы никому не нужны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов внимательно отнестись к своему здоровью, проходить диспансеризацию и сообщать об этом в отдел кадров, передает «Интерфакс».

«Все время подчеркиваю: больные сенаторы, председатели никому не нужны. Нужны здоровые», - заявила Матвиенко на заседании Совфеда. Она отметила, что проходить диспансеризацию – необязательное требование, но попросила сенаторов отнестись к этой теме внимательно.

По словам Матвиенко, сенаторы «должны быть примером во всем хорошем и показывать культуру, в том числе, заботы о своем здоровье». Летом 2018 года спикер Совфеда заявила, что «завела правило», по которому кадровая служба верхней палаты парламента собирать с сотрудников справки о прохождении ежегодной диспансеризации.

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