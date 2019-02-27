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17:41

Совладельца ГК "Город" Максима Ванчугова перевели под домашний арест

Горсуд Петербурга перевел совладельца ГК «Город» Максима Ванчугова под домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство следствия о продлении ареста. Под домашним арестом Ванчугов останется как минимум до 2 июня.

По версии суда, в ходатайстве следователей не было «убедительных доводов» о том, что следует избрать именно заключение под стражу, а не иную меру пресечения. Суд решил, что сама по себе тяжесть инкриминируемых Ванчугову деяний не может быть достаточным основанием для продления срока ареста до 43 месяцев и пяти суток – как и необходимость продолжить ознакомление обвиняемых и их адвокатов с материалами уголовного дела. В суде сослались на ст. 5 Конвенции о защите прав человека (право на свободу) и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, говоря об отсутствии основания оставлять Ванчугова в СИЗО.

В СИЗО Ванчугов находился с 2015 года. Его обвиняют в двух преступлениях по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пяти – по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и нарушении (незаконное создание юрлица группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, он и его брат Руслан Ванчугов с иными фигурантами  похитили деньги дольщиков, незаконно переоформив около тысячи квартир на подконтрольные фирмы. Ущерб оценивается в 1,2 млрд рублей.

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