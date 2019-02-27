Карельские чиновники заявили в полицию на депутата из-за "обращения" к Путину на сугробе

Администрация Олонецкого района Карелии заявила в полицию на местного депутата Игоря Некина из-за того, что тот написал на сугробе «Путин помоги убрать кучю» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ЗАКС.Ру).

В своей группе во «ВКонтакте» Некин заявил, что сделал надпись на сугробе после того, как на заседании местного парламента не добился ответа на вопрос, когда уберут кучу с тротуара на улице Ленина. Часто россияне пишут на неубранных сугробах имя, к примеру, Алексея Навального – и сугробы вскоре убирают. Некин же вместо Навального решил через сугроб «обратиться» к Путину – «более быстрым способом, чем письмо».

Но вместо внимания Путина депутат привлек внимание местной администрации, написавшей заявление в полицию. В разговоре с изданием «Руна» замглавы администрации Вадим Мурый подтвердил информацию.

«Да, мы отправили заявление в полицию. Понимаете, он дискредитирует власть в нашем понимании. Полиция сейчас всех допрашивает, чтобы выяснить, есть здесь правонарушение или его нет. Но мы это видим так», - заявил чиновник.