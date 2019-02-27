Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

18:26

Жители поселка Сергиево поведали "Красивому Петербургу" о своих тяготах

Представители градозащитного движения "Красивый Петербург" посетили поселок Сергиево в Красносельском районе, где пообщались с местными жителями о том, как им живется в столь обособленном от большого города месте.

Петербуржцы поделились, что вынуждены сидеть дома, так как по улицам опасно гулять: за порогом, отметили они, - "сплошная проезжая часть", нет ни тротуаров, ни пешеходной зоны, ни переходов.

Пытаясь достучаться до городских властей в надежде, что какая-то часть проблем будет решена или хотя бы поставлена на контроль, жители Сергиево потерпели фиаско.

Собравшиеся показали "Красивому Петербургу" улицы поселка, магазины, почту, амбулаторию. Во время прогулки они обозначили основные проблемы территории: отсутствие тротуаров вдоль дорог; нет знаков ограничения скорости и пешеходных переходов; отсутствие благоустройства, озеленения, детских и спортплощадок; местами нет уличного освещения; засилье мигрантов, и многое другое. 

"Город в принципе не понимает, что это за территории, зачем они ему нужны, как их необходимо развивать. Они выброшены из системы современного городского устройства", - полагает лидер движения Красимир Врански.

Постфактум экскурсии по поселку активисты пришли к выводу, что в городе необходимо разработать комплексную концепцию развития пригородов-субурбанов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

18:45 В Смольном приступили к проектированию велодорожки от Славянки до Царского Села

18:26 Жители поселка Сергиево поведали "Красивому Петербургу" о своих тяготах

18:25 Карельские чиновники заявили в полицию на депутата из-за "обращения" к Путину на сугробе

18:03 Главными проблемами страны россияне назвали высокие цены, нищету и коррупцию   3

17:45 Политолог Ершов: Беглову безразлично, кто с ним будет в избирательном бюллетене   2

17:41 Совладельца ГК "Город" Максима Ванчугова перевели под домашний арест

17:36 В Нижнем Новгороде открыли мемориальную табличку на доме, где жил Немцов   1

17:07 Мейксин уверен: центр Петербурга должен выглядить как лицо города, а не как "иные части тела"   3

16:45 Беглов пообещал найти время на то, чтобы завести страницу "ВКонтакте"

16:42 Муниципал: Политологи уверены в важности развития районов для успешных муниципальных выборов   1

16:31 Близ деревни Старая чиновники поймали и изъяли технику у нелегальных мусоросжигателей   1

16:09 Солонников: Причина интереса к выборам в Петербурга - транзит власти   1

16:04 "Партия врагов России": Шлосберг назвал Беглова одним из инициаторов дела о листовках "Яблока"   2

15:35 Матвиенко: Больные сенаторы никому не нужны   4

15:08 "Комсомольская правда" заплатит жене Навального 40 тысяч рублей за ее фото в статье   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.