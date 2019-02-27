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Новости

27 февраля, 18:58

Московский суд закрыл дело о картинке с Пушкиным и Тесаком во "ВКонтакте"

Зеленоградский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении Евгения Корта о публикации во «ВКонтакте» картинки с поэтом Александром Пушкиным и националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак), сообщает «Правозащита Открытки».

Корта осудили в 2016 года по ст. 282 УК РФ (возбуждение вражды или ненависти), приговорив к году лишения свободы. После обжалования решения суд срок заменили на штраф в 200 тысяч рублей.

В конце 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Корту по этому делу. Случилось это после того, как в ст. 282 УК РФ внесли поправки по инициативе президента Владимира Путина. Теперь первое такое нарушение влечет административную ответственность, нарушителям грозит штраф, обязательные работы или арест до 15 суток. Второе правонарушение повлечет за собой уже уголовную ответственность.

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