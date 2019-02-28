Минкульт выявил уязвимости в безопасности Эрмитажа и Русского музея

Постфактум проверки ряда петербургских музеев специалисты выявили нарушения в работе служб безопасности, уведомляет пресс-служба Министерства культуры. В частности, погрешности в охране обнаружили в Эрмитаже, Русском музее, Государственном историческом музее и Музее изобразительных искусств им. Александра Пушкина.

Комиссия Минкульта проверила кооперацию учреждений культуры с Росгвардией, работу собственных служб безопасности, а также оснащение системами контроля безопасности фонды музеев.

Инспекторы выявили многочисленные нарушения в работе охранных систем, музеям выданы предписания по устранению нарушений.

Масштабные проверки систем безопасности начались после того, как москвич Денис Чуприков похитил из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи "Ай-Петри.Крым" 27 января.