Работы по ремонту набережной Лейтенанта Шмидта завершат к октябрю

Отрезок набережной Лейтенанта Шмидта от 13-й до 20-й линии Васильевского острова и Екатерингофский мост отремонтируют до 15 октября 2019 года, извещает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест". Тендер на подряд достался ООО "КАСТ".

Екатерингофскому мосту в нынешнем году исполняется 105 лет. На момент открытия он был единственной в городе однопролетной разводной переправой. Работы по реставрации моста включают в себя ремонт перил, фасадного карниза, окраску металлоконструкций пролёта, полное обновление асфальтового полотна. Стоимость "реновации" - почти 37 млн рублей, завершить мероприятия планируют к 6 декабря 2019-го.

На набережной Лейтенанта Шмидта обновят перила, восстановят элементы утраченного декора и гранитных тумб, переложат ступени лестничных маршей. Стоимость работ - 39 млн рублей, плановое окончание - 15 октября 2019 года.