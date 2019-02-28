"Коммунисты России" хотят видеть Мальцевский рынок в собственности города

"Коммунисты России" в Петербурге обратились к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с таким соображением, что Мальцевский рынок на пересечении улицы Некрасова и Лиговского проспекта должен принадлежать городу и тем самым избавиться от частных собственников, которые в его здании арендуют торговые точки и "взвинчивают" цены. Политик утверждает, что местные жители регулярно жалуются на не вполне адекватную, с их точки зрения, дороговизну продуктов питания. Он утверждает также и то, что зданием рынка продолжает пользоваться компания, утратившая на это право после проигранных городу судебных споров.

"Сейчас арендаторы сдают площади кому попало и от рынка осталось одно название. А городу нужна целая система сельскохозяйственных рынков, причем работающая именно под контролем городских властей, где не будет никаких посредников между сельхозпроизводителем и покупателем, не будет мутных схем субаренды и размещения на территории рынка непрофильных объектов (сетевых магазинов, хостелов, баров)", - обозначил в письме Малинкович свою позицию.

Мальцевский рынок был построен в Ленинграде в середине 1950-х годов. Весной 2017-го года городские власти объявили о планах провести реконструкцию городских рынков. Сообщалось, что функции рынков сохранят, но каждый будет иметь свою специализацию.

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