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Новости

13:50

Ройзман считает, что в борьбе с наркоторговлей у полиции должны быть "развязаны руки"

Политик Евгений Ройзман, известный своими критическими суждениями обо всех этажах власти и большинстве ее институтов, признал право на самые жесткие действия со стороны МВД применительно к тем, кто подозревается в продаже или контрабанде наркотиков. Доводы о том, что зачастую запрещенные стимуляторы полицейские злонамеренно "подбрасывают" неугодным людям, чтобы создать повод для уголовного преследования, его не убеждают.

В камере, где сидят люди, осужденные за наркоторговлю, 90% кричат, что подбросили, вплоть до килограмма подбросили. Даже у него, когда из задницы вытащили, он и то умудряется сказать, что ему подбросили. Патроны подбрасывать гораздо проще, чем наркотики.

Признавая возможность некоторых "эксцессов исполнителя", бывший мэр Екатеринбурга считает долгом любого гражданина одобрять борьбу государства с наркотрафиком, поскольку в данном случае "недостараться" сулит гораздо большие издержки для социума и генофонда, нежели "перестараться".

"Когда идет торговля наркотиками через интернет, я считаю, что руки у силовиков должны быть развязаны. Там, где люди честно работают, их надо поддерживать. Другое дело, что они не могут где-то с дартнетом работать, где-то с Телеграмом, но торговля идет в основном ВКонтакте", - рассказал Ройзман, возглавляющий фонд "Город без наркотиков".

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14:06    
Ввести уголовную ответственность за употребление. Пойманному первый раз даётся возможность лечиться бесплатно. Не захотел лечиться или попал второй раз - на зону от 5 лет, далее до 10 лет. Хватит вбивать им в голову, что они больные.

13:59    
В чём проблема, пусть ведут полную непрерывную видеозапись задержания и изъятия. Тогда и вопросов меньше будет: подбросили - не подбросили. А пока существует у прокуратуры и в судах фактическая презумпция виновности задержанных, при любых действиях полиции, то и доверия никакого быть не может.

13:58    
Руки - развязать. а карманы оборотням зашить.И расстрел торговцам и покровителям. Как в Китае.

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