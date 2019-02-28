В Госдуме предлагают разрешить голосование на региональных выборах по месту пребывания

На рассмотрение Государственной думы внесен проект закона, согласно которому гражданам, имеющим временную регистрацию по месту пребывания, предоставляется возможность принимать участие в процессе голосования на региональных выборах и референдумах. Документ опубликован на сайте нижней палаты федерального собрания.

Правки предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, коррекция закона необходима в связи с тем, что в России живет большое количество граждан, у которых нет регистрации по месту жительства, однако есть регистрация по месту временного пребывания. При этом человек должен быть зарегистрирован по месту временного пребывания не меньше, чем за 3 месяца до даты голосования, а также подать заявление о включении себя в список избирателей.

В 2018 году, напомним, была отменена практика выдачи открепительных удостоверений. Избиратели могли выбрать любой участок для голосования через портал Госуслуг, многофункциональный центр, территориальные или участковые комиссии.