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13:42

Смольный ищет организатора «Фестиваля ледоколов» за 9,18 млн рублей

Комитет по развитию туризма Петербурга объявил аукцион на право организации «Фестиваля ледоколов». Соответствующая закупка опубликована 28 февраля.

Максимальная стоимость контракта – 9,18 млн рублей. Комитет указал две цели фестиваля. Это продвижения имиджа Петербурга как место для культурно-познавательного туризма и увеличение туристских потоков в город в низкий сезон. Фестиваль должен пройти в течение двух дней в конце апреля – начале мая 2019 года.

Согласно документам закупки, подрядчик должен организовать мероприятия на двух площадках и на одобренном судне. На последнем планируется открытие фестиваля с проходом между ледоколами, приветственными словами и оркестром.

Кроме этого, победитель аукциона обязан привлечь к участию в фестивале не менее 4 ледоколов. Также комитет хочет лектории, показ тематических фильмов, выставки, шоу-программы, экскурсии по ледоколам и «Танец буксиров».

Шоу-программа пройдет только на одной площадке - набережной Лейтенанта Шмидта от 14-й линии до 21-й линии Васильевского острова. Там предполагается создание 4 подиумов, на которых будут выступать музыкальные и разножанровые артисты. К последним относятся ходулисты, надуватели «гигантских» мыльных пузырей, детские аниматоры, фокусники, жонглёры, художники по рисованию песком, твистинг и другие.

Выставки будут организованы двух видов: открытая и закрытая. На открытой комитет намерен представить канаты, якоря, штурвалы и другие экспоненты.

К «Танцу буксиров» подрядчик должен привлечь не менее 4 буксиров. Согласно техническому заданию, представление должно проходить раз в день.

Помимо этого, на фестивале ожидаются почетные гости. Ими могут стать консулы, руководители исполнительных органов государственной власти, силовых структур, крупнейших музеев, театров, отелей и туристических агентств Петербурга. Для них подрядчик должен организовать торжественный проход на судно во время церемонии открытия фестиваля и фуршет.

Отметим, Фестиваль ледоколов проходит в Петербурге ежегодно с 2014 года. В прошлом году он прошел 29-30 апреля. Тогда фестиваль организовало ООО «Би-Си-Эй» за 8,67 млн рублей. В 2017 году мероприятие стоило 8,2 млн рублей

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